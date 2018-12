Fonte: dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizia l'assemblea di Lega Serie A, in programma per oggi e che tra gli altri temi dovrà decidere se dare l'ok alla proroga della chiusura del mercato invernale (attualmente fissata al 18 gennaio, la FIGC ha proposto di tornare al 31). Arrivati, come raccolto dall'inviato di TMW, Daniele Pradé (Udinese), Mario Cognigni (Fiorentina), Giorgio Perinetti (Genoa), Beppe Marotta e Alessandro Antonello (Inter).