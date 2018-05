TMW - Assemblea Lega, domani CdA MediaPro. Lunedì nuova riunione

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito all'Assemblea di Lega di Serie A, terminata da poco a Milano.

Secondo le ultime notizie, a fronte del parere legale, la Lega può risolvere contratto in qualsiasi momento con una delibera. Le Società coinvolte hanno ripreso questa mattina il voto ieri per decidere se risolvere o meno l'accordo con MediaPro: 10 club hanno espresso voto favorevole, due erano i club assenti (Lazio e Chievo), ci sono invece cinque club astenuti (Cagliari, Torino, Udinese, Milan e Genoa). Le Società astenute hanno chiesto di portare la discussione a lunedì, perché stanotte è arrivata una nuova comunicazione da parte di MediaPro, poiché giovedì è in programma il CdA in cui sarà deliberato di versare entro lunedì 186 milioni di euro, non più come anticipo della rata di luglio ma come ulteriore integrazione della caparra già versata. Da intendersi, dunque, come garanzia. La situazione è rimandata, quindi, a lunedì.