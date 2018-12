© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In caso di salvezza a fine aprile, l'Atalanta chiederà di giocare le ultime due partite in un altro stadio che non sia quello di Bergamo. Questo perché in estate l'impianto cittadino subirà un restyling e l'idea sarebbe quella di presentarsi nella nuova stagione con la prima parte dei lavori completata, magari chiedendo di giocare la prima (forse anche la seconda?) fuori casa, per arrivare a fine agosto-metà settembre con tutto già fatto. Insomma, per evitare che i nuovi abbonamenti siano monchi (18 partite invece che 19).

Il problema non dovrebbe sussistere, perché in Europa League l'Atalanta ha già giocato lontano da Bergamo, a Reggio Emilia. Peccato che il 26 di maggio, per l'ultima sfida della Serie A, i nerazzurri si vedranno di fronte il Sassuolo, padrone del Mapei Stadium. Questione di opportunità: l'Atalanta giocherebbe fuori casa sia l'andata che il ritorno, questo può essere un ostacolo e necessitare l'identificazione di un altro impianto (Parma?) per le ultime due gare, sia quella con il Genoa sia con i neroverdi, appunto.