TMW AWARDS - Osti balza al vertice

Il conto alla rovescia è iniziato. Ultima settimana utile per votare i migliori under 21 e diesse italiani. Tra i giovani si mantiene saldo il podio composto da Tonali, Kean e Pellegri, con il centrocampista prossimo all'esordio in nazionale che conferma la prima posizione.

Sorpasso invece tra i dirigenti, dove il doriano Osti dopo un lungo inseguimento ha sopravanzato Faggiano del Parma.

Il tempo sta scadendo! Partecipa anche tu ai TMW Awards!

CLASSIFICA PROVVISORIA UNDER 21

1 - TONALI Sandro (Brescia) 11.69%

2 - KEAN Moise Bioty (Juventus) 10.68%

3 - PELLEGRI Pietro (Monaco) 10.40%

4 - CEROFOLINI Michele (Cosenza) 10.22%

5 - ERCOLANI Luca (Manchester United) 8.30%

6 - MAGAZZÙ Luca (Inter) 6.46%

7 - ESPOSITO Sebastiano (Inter) 4.91%

8 - CARDINALI Matteo (Roma) 3.61%

9 - SINIEGA Giacomo (Torino) 3.29%

10 - SCHIRÒ Thomas (Inter) 2.93%

11 - BETTELLA Davide (Atalanta) 2.87%

12 - MEROLA Davide (Inter) 2.79%

13 - ADORANTE Andrea (Inter) 2.56%

14 - TRIPALDELLI Alessandro (PEC Zwolle) 1.84%

15 - SEMERARO Francesco (Roma) 1.76%

CLASSIFICA PROVVISORIA DIESSE

1 - OSTI Carlo (Sampdoria) 33.51%

2 - FAGGIANO Daniele (Parma) 31.31%

3 - TARE Igli (Lazio) 30.06%

4 - VAGNATI Davide (Spal) 1.43%

5 - PARATICI Fabio (Juventus) 0.84%

6 - TRINCHERA Stefano (Cosenza) 0.84%

7 - PERINETTI Giorgio (Genoa) 0.36%

8 - AUSILIO Piero (Inter) 0.33%

9 - MARROCCU Francesco (Brescia) 0.28%

10 - FOSCHI Rino (Palermo) 0.15%