TMW - Bisceglie, sirene dalla B per Giron, l'ex ds: "È pronto per il salto"

Sirene dalla Serie B per Maxime Giron, difensore francese in scadenza di contratto col Bisceglie, nel mirino tra le altre della Salernitana. Per un parere sull'eventuale salto in cadetteria, abbiamo raggiunto Salvatore Casapulla, ex ds tra le altre di Jumila, Cavese e Gragnano, che ne seguì il trasferimento dal Chieti all'Avellino: "Credo sia pronto per un palcoscenico di questo tipo, in Serie C ci sono pochi giocatori come lui, ha un buon passo, è forte a livello fisico e ha un buon piede, credo che in Serie B possa fare molto bene".