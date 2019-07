TMW - Bologna, Pulgar rientra con 2 giorni di anticipo e va subito in ritiro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambio di programma in casa Bologna per quanto riguarda Erick Pulgar. Essendosi presentato con 2 giorni di anticipo rispetto a quanto era previsto (il giocatore ha goduto di qualche giorno in più di ferie dopo l'impegno in Coppa America), oggi nel tardo pomeriggio il regista cileno - tra i più chiacchierati in chiave mercato - raggiungerà la squadra direttamente nel ritiro austriaco anziché andare a Casteldebole.