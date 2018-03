TMW - Camille Manfredini: "La giustizia faccia il suo corso"

© foto di Federico De Luca

Tramite una nota inviata alla nostra redazione, Camille Manfredini, figlia dell'ex atleta di Lazio, Genoa e Chievo recentemente condannato dal Tribunale di Torino ad otto mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha voluto esternare la propria posizione personale nel "duello" legale che l'ha vista coinvolta col papà Christian. "Nonostante il cuore di figlia rifiutata, sorrido di fronte a tanta ipocrisia e alla mancanza di considerazione nei miei confronti - le sue parole -. Non occorre essere consigliati per rendere note al mondo verità scomode per mio padre. Ringrazio il Buon Dio di avermi resa la donna coraggiosa che oggi sono. Il mio desiderare giustizia, nonostante il buco nero nell'anima, possa essere il punto di partenza per tanti altri figli rifiutati. La Giustizia faccia pure il suo corso".