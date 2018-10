TMW - Crollo metro Roma, il sindaco Raggi: "Vicinanza ai feriti russi"

Fonte: Riccardo Caponetti

"Come sapete è arrivata la Procura, ci sono gli inquirenti che stabiliranno le cause. Nel frattempo ribadisco la vicinanza ai tifosi russi rimasti feriti". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, direttamente dalla stazione Repubblica della metropolitana in cui diversi tifosi del CSKA Mosca (avversario dei giallorossi in Champions League) sono rimasti feriti in seguito al crollo di una scala mobile. "Ringrazio tutte tutte le forze dell'Ordine che sono intervenute immediatamente per riuscire ad aiutare le persone - ha proseguito la Raggi -, alcune sono in ospedale, altre sono state chiaramente assistite. Siamo vicini a tutte le persone coinvolte per aiutarle in ogni necessità".