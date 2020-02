© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista rilasciata a TMW , il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, in un momento nel quale Maurizio Sarri è alla ribalta delle cronache per i risultati altalenanti della Juventus, ha detto la sua sul tecnico che proprio in Toscana vide il via della sua carriera: "Partiamo dal presupposto che io sono molto felice se Sarri fa bene, e molto dispiaciuto se invece fa male. Il suo modo di proporre calcio sta trovando, a Torino, qualche difficoltà, che è prontamente compensata dagli elementi, ma quando trovi squadre come il Napoli che si difendono in nove è normale avere qualche difficoltà. L'unico problema che può avere è legato all'espressione di gioco da tenere costante per tutti i 90' di una gara, ma credo comunque che sia un tecnico da Juventus".