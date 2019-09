Fonte: Dall'inviato a Tampere

Oltre al tecnico Markku Kanerva parla Jere Uronen, difensore del Genk e della nazionale finlandese. "Il recupero? È una situazione normale, io mi sento bene grazie al corpo tecnico e ai fisioterapisti. Mai vinto contro l'Italia in 100 anni? Noi vogliamo vincere, fare la storia, è una sfida importante ma abbiamo il nostro pubblico. Loro hanno attaccanti forti, ma anche difensori come Emerson. Dobbiamo giocare insieme, è importante giocare in 11 organicamente contro gli avversari".