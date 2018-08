TMW - Fotonotizia: Genoa, i tifosi ricordano le vittime di ponte Morandi

Fonte: Inviato al "Ferraris" di Genova

43 minuti di silenzio. Uno per ogni vittima del crollo di ponte Morandi. Così il pubblico genoano ha voluto rendere omaggio a chi ha perso la vita nella tragedia che lo scorso 14 agosto ha colpito il capoluogo ligure. Striscioni capovolti al “Ferraris”, tranne uno al centro dei distinti del “Genoa Club Vigili del Fuoco”. Genova prova a ripartire ma certamente non si può dimenticare quanto accaduto appena una settimana fa. Un solo grande drappo viene esposto nella Gradinata Nord, cuore pulsante del tifo del Vecchio Balordo: “In silenzio per te, ferita 43 volte al cuore. Rialzati Superba e torna al tuo splendore”.