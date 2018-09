TMW - Fotonotizia, Milan: Cutrone, Musacchio e Suso out dalla rifinitura

Fonte: Antonio Vitiello

È iniziata da poco la rifinitura del Milan alla vigilia della gara di Europa League contro il Dudelange e per il momento in gruppo non ci sono né Patrick Cutrone, né Mateo Musacchio: il primo è alle prese con un problema alla caviglia, mentre il centrale argentino ha subito un colpo in testa durante la partita in casa del Cagliari. I due stanno svolgendo un lavoro personalizzato. Assente anche lo spagnolo Suso.