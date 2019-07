TMW - Genoa, Andreazzoli testa la squadra a Neustift e ritrova Romero

Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

Applausi sulle gradinate di Neustift per il Genoa di Aurelio Andreazzoli. A ricevere maggiormente l’affetto del pubblico presente nel ritiro austriaco è stato Cristian Romero. Il difensore argentino, che è tornato in rossoblu in prestito dopo aver sottoscritto un contratto quinquennale con la Juventus, ha raggiunto la Val Stubai nel pomeriggio ed è regolarmente sceso in campo. Prima l’abbraccio con Davide Biraschi e il capitano Mimmo Criscito, poi El Cuti si è allenato a parte a bordo campo. Sotto una pioggia non forte ma comunque incessante, il gruppo ha svolto la seduta pomeridiana dove il pallone è stato il vero protagonista.

Pallone sotto la pioggia - Dopo una prima fase di riscaldamento con esercizi di tecnica, il mister toscano ha provato alcune situazioni di possesso palla undici contro undici. Con la pettorina gialla, davanti a Marchetti, c’erano Zennaro, Zukanovic e Rizzo in difesa, Ghiglione e Jaroszynski sugli esterni, Radovanovic e Jagiello in mezzo al campo, Gumus, Sanabria e Pinamonti in attacco. Senza casacca invece Biraschi, Rovella e Criscito davanti a Jandrei, Romulo, Lerager, Pandev, Hiljemark e Barreca a centrocampo e in attacco Kouamé e Favilli. Conclusione con la tradizionale partitella a campo ridotto con un’unica variazione per i gialli con Schafer al posto di Zennaro.