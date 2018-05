TMW - Genoa, i bimbi delle scuole assistono all'allenamento a Pegli

Fonte: Inviato a Genova

Sorrisi e tanta allegria al "Gianluca Signorini" di Pegli. Il tutto con i colori rossoblu in sfondo. Ad assistere alla seduta mattutina di allenamenti tanti bimbi che hanno partecipato al Progetto Scuole ACG.

Il tema centrale era "Genoa, la squadra della mia città" con i piccoli che si sono cimentati in video in cui raccontavano il legame fra Genova e il club più antico d'Italia. Una festa in piena regola quella che si è svolta nel quartier generale del Grifone. Al termine della seduta tutti in campo per la premiazione alla presenza di mister Ballardini, che ha consegnato il primo premio, e dei giocatori che si sono intrattenuti per le foto di rito.

Al primo posto si è classificata l'Istituto Comprensivo Teglia Morante, al secondo Comprensorio Valli e Carasco di Borzonasca ed al terzo l'Asilo Infantile S.Martino di Albaro. Hanno inoltre partecipato l'Istituto Comprensivo Foce, Istituto Comprensivo Chiossone di Arenzano e Istituto Comprensivo Teglia.