TMW - Genoa, un francobollo rossoblu per i 125 anni del club

Fonte: Inviato al Genoa Museum and Store

Un francobollo per il Genoa. Nel giorno del suo 125 compleanno la società rossoblù, insieme a Poste Italiane, ha presentato un’affrancatura speciale dedicata al club più antico d’Italia. Un annullo speciale dedicato per la prima volta ad una squadra di calcio che non sia riferito ad una vittoria di un trofeo. Il francobollo è disponibile da oggi presso tutti gli uffici postali e avrà tiratura limitata. Teatro della presentazione non poteva che essere il Museo della Storia del club rossoblu al Porto Antico di Genova.

Nel corso della conferenza stampa ha preso la parola è l’amministratore delegato del Genoa Alessandro Zarbano : “Volevo innanzitutto ringraziare il presidente Mattarella per il messaggio di auguri. Sarà una celebrazione con un profilo più basso per ovvi motivi su cui non torno sopra. Noi avevamo precedentemente iniziato un’attività con il Ministero per Sviluppo Italiano per emettere un francobollo che celebra i 125 anni della nostra storia. Ci teniamo molto a queste emissioni e una parola la voglio spendere per Mario Tullo che si è speso molto per questa iniziativa”.