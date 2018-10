TMW - Golden Foot, le leggende stamattina sulla Champions Promenade

Fonte: Dagli inviati, Marco Frattino e Lorenzo Marucci

C'è grande attesa a Montecarlo per il vincitore del Golden Foot 2018, evento che si concluderà questa sera. In attesa di scoprire quale calciatore sarà eletto per questa edizione, questa mattina le leggende del calcio presenti sono state protagoniste di una passeggiata sulla Champions Promenade, luogo in cui ci sono le impronte dei campioni del passato. In basso gli scatti in cui ci sono Didier Deschamps, Marcello Lippi, Andrea Pirlo e Clarence Seedorf, oltre l'ex procuratore e attuale organizzatore del Golden Foot Antonio Caliendo.