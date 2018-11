TMW - Inter, Beppe Marotta arriva in Lega assieme ad Antonello

Fonte: Alessandro Rimi

Dopo il ritorno in Italia al termine del suo viaggio esplorativo a Nanchino per incontrare la famiglia Zhang, Beppe Marotta riprende il proprio lavoro di routine calcistica. Da pochi minuti, l'ex ad della Juventus, in procinto di entrare nel management dell'Inter, è arrivato in Via Rosellini per l'odierno consiglio di Lega Serie A, accompagnato dal Ceo nerazzurro Alessandro Antonello. In calce all'articolo la foto del nostro inviato: