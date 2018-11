TMW - Inter Forever-Barça Legends: 3-2, doppio Vieri e Cambiasso

Fonte: Simone Bernabei

Si appena concluso l’incontro tra Inter Forever e Barça Legends (le vecchie glorie di entrambi i club) nel campo appositamente creato in Piazza Città di Lombardia, a poche ore dalla sfida di Champions League tra le due squadre. A vincere è stata l'Inter per 3-2: sotto di due gol, i nerazzurri hanno ribaltato il risultato grazie al gol di Cambiasso e alla doppietta di Vieri. Per l'Inter sono scesi in campo Julio Cesar, Orlandoni, Zanetti, Materazzi, Burdisso, Cambiasso, Figo, Ventola e Suazo. L'allenatore è Toldo. In rappresentanza del Barcellona invece c'erano Albert Jorquera, Jon Andoni Goikoetxea, Juliano Belletti, Gaizka Mendieta, Frederic Dehu, Óscar Arpón, Juan Carlos Rodriguez, Gabri Garcia, Fernando Navarro. L'allenatore è Chapi Navarro.