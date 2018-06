TMW - Italia, Florenzi lascia il ritiro per motivi familiari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime notizie legate alla Nazionale italiana, reduce dal ko in amichevole di ieri sera a Nizza contro la Francia. Alessandro Florenzi ha lasciato il ritiro per essere vicino alla moglie, la nascita del loro secondogenito non è imminente: potrebbe nascere anche tra un paio di settimane, ma un padre responsabile come il calciatore della Roma vuole stare accanto alla famiglia, in attesa del lieto evento. Nessuna nascita nelle prossime ore, dunque.