TMW - Italia U21, la squadra al completo arriva a Casteldebole

Fonte: Dall'inviato, Dario Ronzulli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Manca sempre meno al via dell'Europeo Under 21, che si volgerà in Italia dal 16 al 30 giugno. Stamani, presso il ritiro degli azzurrini di Di Biagio, sono arrivati gli ultimi giocatori convocati dal ct che andranno a completare la rosa. Presente anche Pinamonti, impegnato ieri sera con l'Italia di Nicolato nella sfortunata semifinale del Mondiale U20 contro l'Ucraina.

