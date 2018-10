TMW LA MARSA - Pasqualin: "Mancini, guarda Giovinco"

Intervenuto a La Marsa Football Conference, evento organizzato da Conference403, il procuratore sportivo e avvocato italiano Claudio Pasqualin. Tanta soddisfazione per un cambiamento radicale nel mondo della professione del procuratore sportivo. Un mondo, finalmente, regolamentato dallo Stato e non più dalla FIGC. Terminati dunque i tempi delle “famosissime” tasse per accedere alla professione di agente sportivo. “Dopo una lunga battaglia - dice Pasqualin - il registro nazionale degli agenti sportivi è stato finalmente affidato allo Stato, sottraendo così il giocattolo alla FIGC. Il nuovo regolamento imporrà dei titoli ma soprattutto il superamento di un esame. Poi ci saranno anche delle prove scritte. Le problematiche però non sono affatto finite: c’è una diatriba in atto - spiega - con gli avvocati, perché sembra che non possano iscriversi automaticamente. Parliamo comunque di una figura professionale molto distante da quella che poteva essere tanti anni fa".

Del Piero, Gianluca Vialli, Gattuso, Sebastian Giovinco e tanti, tantissimi altri assisti per Pasqualin. A La Marsa Football Conference si è parlato del trasferimento in America dell'ex stella della Juventus e della sua voglia di tornare a indossare la maglia azzurra, ma anche della nuova vita di Marco Borriello. “Quello che posso semplicemente dire è che davanti a lui si prospetta una grande sfida per portare in Serie A una squadra che adesso milita in Serie C. Per lui - aggiunge - in futuro ci sarà possibilmente anche un ruolo da dirigente. Vialli al Chelsea fu un’esperienza molto impegnativa, ma soprattutto gratificante. Guardo e osservo il campionato americano e penso che nonostante sia un tantino inferiore rispetto ai vari campionati europei, annovera comunque tanti ottimi giocatori. Sebastian è in ottima forma e secondo me in questa Nazionale, potrebbe benissimo dire la sua. Dispiace che non venga preso in considerazione. Caliendo parlava di Baggio io invece parlerò di Del Piero, in particolare del suo infortunio. Portai in Colorado il ragazzo per riprendersi nel miglior modo possibile, anche se la società in quel momento aveva vedute diverse. Racconto questo per cercare di fare capire che il procuratore deve far valere la sua posizione, perché sarà sempre mirata al bene del proprio assistito. Il buon procuratore dovrebbe parlare poco di campo e più di contratti e situazioni fiscali, un professionista che con la sua preparazione, soprattutto in campo giuridico, certifichi le prestazioni dei propri assistiti".