tmw Lazio, accoglienza da brividi da parte dei tifosi all'arrivo all'Olimpico

vedi letture

Grande accoglienza per la Lazio all’arrivo all’Olimpico, dove stasera i biancocelesti sfideranno il Milan. Ecco le immagini raccolte da TMW che evidenziano la grande presenza di tifosi per supportare la squadra di Simone Inzaghi in un momento cruciale per il prosieguo del campionato.