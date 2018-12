TMW - Lazio-Eintracht: scontri fra i tifosi tedeschi e la Polizia

Fonte: dall'inviato a Roma, Giacomo Iacobellis

Momenti di tensione, a piazzale Flaminio. I tifosi dell'Eintracht accorsi a Roma per la gara contro la Lazio si sono resi protagonisti di attimi di violenza nel centro della Capitale. Prima il lancio di bombe carta, creando il panico tra chi, sentendo il rimbombo, ha subito pensato a quanto accaduto in Francia nelle ultime ore. Poi, la carica contro la polizia. Una situazione caotica per la quale è stata momentaneamente chiusa la piazza. Ancora più congestionato il traffico nella zona.