tmw Lazio, Milinkovic-Savic ancora a parte ma non preoccupa. Ok Cataldi e Luis Alberto

Ancora differenziato quest'oggi per Milinkovic-Savic, assente ormai da quasi una settimana con il resto del gruppo. Il centrocampista serbo è tornato dalla nazionale con un affaticamento all'inguine e lo staff della Lazio lo sta gestendo. Non c'è preoccupazione, solo prudenza: nel giro di un paio di giorni verrà aggregato di nuovo, in campionato ci sarà. Conferme per Cataldi, ormai recuperato a pieno, così come Marusic e Luis Alberto. Assenti Vavro e Lulic, oltre a Muriqi, ufficializzato oggi dal club biancoceleste.