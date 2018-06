TMW - Lazio, prima parte di visite mediche terminate per Berisha

Messi, dal 2006 al 2018: 0 gol al Mondiale dagli ottavi in poi

Prosegue la maledizione Mondiale per Leo Messi. Il numero 10 dell'Argentina in Russia ha preso parte al suo quarto Mondiale confermando lo scarso feeling con questa competizione e, in generale, con la maglia dell'albiceleste. La Pulce ha giocato 19 partite nelle quattro edizioni...