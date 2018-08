TMW - Milan, Bakayoko in campo nella seduta pomeridiana

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo i test atletici tra campo, palestra e laboratorio svolti questa mattina a Milanello e l'ufficialità del trasferimento in rossonero, per Tiemouè Bakayoko è il momento di assaggiare i campi di Milanello per la prima volta. Il centrocampista franco-ivoriano, infatti, ha iniziato regolarmente in gruppo la seduta d'allenamento che ha preso il via alle 17.30.