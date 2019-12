TMW - Milan, Carbone: "Dobbiamo assolutamente tornare in Primavera 1"

Fonte: Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

© foto di Antonio Vitiello

Angelo Carbone, responsabile del Settore Giovanile rossonero, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine della festa di Natale delle giovanili del Milan:

Sulla Primavera: "In questo momento le cose sembra stiano andando bene, essere primi in campionato è importante, dobbiamo assolutamente tornare nella categoria che ci compete. Ieri la squadra ha fornito una prestazione all'altezza su un campo al limite, siamo una buona squadra".

Sugli obiettivi delle singole squadre: "L'obiettivo è di arrivare alle fasi finali ma anche di contribuire alla crescita dei ragazzi. Il lavoro è in lungo termine, il risultato è importante ma non è il solo, vogliamo portare avanti i ragazzi e portarli avanti in un percorso calcistico".

Su cosa va migliorato: ""C'è sempre da migliorare, non c'è nulla di scontato, bisogna confrontarci con i tecnici quotidianamente, anche i tecnici si aggiornano. E' un modo per migliorarsi e per continuare ad essere aggiornati".

Sulle squadre: "Le squadre sono già fatte, il nostro calcio è diverso dalla prima squadra, sono programmate nel tempo, si tirano le somme a fine campionato".