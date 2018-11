TMW - Milan, squalifica Conti solo in Primavera: Gattuso può convocarlo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti e la squalifica di tre giornate per un’espulsione nel campionato Primavera. Il Milan ha chiesto chiarimenti alla FIGC per capire se il calciatore potrà essere convocato per le partite della prima squadra già nell’immediato oppure no. La risposta della Federazione è che Conti è arruolabile dal Milan per le partite della prima squadra perché il provvedimento viene applicato nella competizione dove ha rimediato la sanzione (articolo 22 comma 3). La squalifica di Conti infatti, vale solo per il campionato Primavera. Gattuso può contare sul suo terzino.