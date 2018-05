TMW - Napoli alla cena sociale, presenti ADL e Sarri: le immagini

Fonte: Dal nostro inviato, Pierpaolo Matrone

Arrivato il Napoli a Villa D'Angelo, location sulla collina del Vomero scelta da tempo per la cena sociale di fine stagione del club azzurro, tra gli applausi di circa 200 sostenitori presenti. Di seguito alcune foto e video dell'arrivo dei calciatori e dello staff tecnico, presente anche il presidente De Laurentiis con sua moglie così come l'allenatore Sarri. Ovazione per Mertens, urla e complimenti per il patron al momento del suo arrivo in auto. Quando Jorginho ha raggiunto la struttura, invece, i tifosi gli hanno chiesto di restare in azzurro e di non salutare la piazza partenopea. Così come per il tecnico ex Empoli. Insigne è stato l'unico, prima di entrare, a fermarsi con i tifosi per autografi e qualche selfie con i presenti.