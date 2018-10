TMW - Napoli, allenamento al Parco dei Principi. Clima e volti distesi

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Frattino

Il Napoli si allena al Parc des Princes alla vigilia della sfida del PSG. Curiosità per le condizioni di Insigne, lasciato fuori a Udine nello scorso weekend. Carlo Ancelotti è fiducioso per la partita di domani, così come Marek Hamsik. Volti distesi e clima sereno, come testimonia l'intervista concessa ai media presenti da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.