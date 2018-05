TMW - Negrisolo aggiunge: "Gigio lo ha cresciuto Romano. Le sedute di ora..."

Dopo l'intervista di ieri a Tuttomercatoweb.com in cui si è parlato dei difetti di Donnarumma (reduce dai gravi errori nella finale di Coppa Italia) Roberto Negrisolo ha voluto anche aggiungere un particolare nell'analisi: "Negli anni scorsi - ha detto - Donnarumma era stato allenato e allevato nelle giovanili da Gigi Romano che aveva lavorato anche insieme a me al Milan. Poi adesso che è in prima squadra il problema è probabilmente che non fa più un programma di allenamento adeguato alle sue caratteristiche".