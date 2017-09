TMW RADIO - 16 ore di diretta ogni giorno

alle 11 MARCO BALDINI E ALLE 17 FABIANA E LAPO DE CARLO

Ha preso il via da pochi giorni la nuova stagione di TMW Radio Sport.

Tante le conferme così come tante saranno le novità che scandiranno le 16 ore di diretta quotidiane della nostra programmazione.

Si comincia alle ore 8 con la rassegna stampa,. Elisa Di Iorio e Giorgia Baldinacci vi terranno compagnia fino alle 11 con gli editoriali e tante curiosità.

La prima novità riguarda l'appuntamento con "Baldini a 90", a cura di Marco Baldini, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12. Un modo divertente per vivere il calcio. Con Marco e i suoi amici. In replica alle 24

Dal lunedì al venerdì il pomeriggio di TMWRadio (13-17) sarà invece affidato alle voci di Vincenzo Marangio e Marco Piccari e a "Tribuna Stampa": attualità, tanti ospiti e rubriche. Quattro ore per vivere il calcio con passione e leggerezza. In questa fascia anche Dietro le Quinte, rubrica di calciomercato con Niccolò Ceccarini e le storiche rubriche Mi ritorni in mente e Coffe Break

Alle 17 e fino alle 19, dal lunedì al venerdì, entrerà in scena la grande novità della stagione, "Due in fuorigioco" contenitore di approfondimento calcistico e non solo a cura di Fabiana e Lapo De Carlo e con partecipazione di Sergio Sironi.

In replica la mattina alle 6.

Alle 19, dal lunedì al venerdì, e alle 20, il sabato , prenderà invece il via dagli studi di Firenze il "TMWRADIO NightShow".

Dario Ronzulli, Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti insieme a Marco Conterio, Raimondo de Magistris e Lorenzo Marucci (che condurrà il martedì insieme a Carlotta Romualdi Quelli della notte), e alla redazione di Tuttomercatoweb vi faranno compagnia con notizie e aggiornamenti in diretta in coincidenza degli anticipi e i posticipi di serie A e B, gli appuntamenti con le sfide di Champions ed Europa League e tutte le partite dei maggiori campionati europei.

Il weekend sarà ovviamente all'insegna dei live di serie A e B. Si parte il sabato alle 10 con tutte le ultime dai campi di B, per poi concentrarsi dalle 14 alle 20 su tutte le partite in programma, i commenti a caldo dei protagonisti e le parole dei tecnici in conferenza stampa.

Altrettanto ricco il menu della domenica quando toccherà alla serie A scendere in campo. Dalle 10 alle 14 terrà banco l'anticipo di giornata, mentre dalle 14 alle 17 seguiremo live le partite di cartello e tutti gli altri match in calendario. Spazio poi ai commenti e all'approfondimento con "Ogni maledetta domenica", tre ore (17-20) in cui ripercorrere i risultati di giornata in compagnia di Lapo de Carlo e i suoi ospiti.

Ampio spazio alle monotematiche dedicate a Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma e Lazio. "Stile Juventus", a cura di Nicola De Bonis, andrà in onda il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12 alle 13 mentre martedì, nella stessa fascia oraria, sarà invece la volta dell'Inter e di Interline, rubrica a cura della redazione di Internews.it. Doppio appuntamento invece il venerdì quando toccherà sia a Milannews (12-13) che ad “Avanti Lazio” (19-20) aggiornare gli appassionati delle rispettive tifoserie. Chiusura al sabato, dalle 12 alle 13, con l'approfondimento sulla Roma di "Voce Giallorossa".

Non mancheranno gli approfondimenti dedicati alla Serie B e le tante rubriche a cura della redazione. Scarica l’APP di TMWRadio, oppure vai sul sito di Tuttomercatoweb e ascolta la radio. Vi aspettiamo!!! TMWRadio la radio del calcio.