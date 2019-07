TMW RADIO - Anellucci: "Lazio, Milinkovic-Savic vale più di 100 milioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il procuratore Claudio Anellucci per parlare di mercato.

Sulla Lazio

"Ho notizie di un grande clima nel gruppo ad Auronzo, anche dovuto a discussioni e al reintegro di Radu. Il gruppo è felice e si lavora bene. Milinkovic-Savic rimane? Il discorso andrà avanti per molto tempo, fino a fine estate. E' un mercato folle, con numeri ingiustificati per certi giocatori. Non capisco perché la Lazio debba vergognarsi di chiedere 100 milioni per lui. Io chiederei anche di più, almeno 120. Psg? Operazioni di questo genere vanno organizzate con tempo, perché sono importanti".

Su Icardi

"C'è il rischio di un effetto domino al contrario. Leggo cifre importanti ancora per Higuain, mentre di lui si parla di un giocatore non all'altezza".

Su Dybala

"Simile ad Icardi, è stato gestito in maniera simile. Ma dalla Juve non è mai uscito nulla quando è finito in tribuna. Un club che ha Dybala, non se ne priva mai".