tmwradio Bergonzi: "Meno Var? Perché gli arbitri ora sono più bravi in campo"

L'ex fischietto Mauro Bergonzi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è tornato sugli episodi di Roma-Juve e non solo: "Il bilancio della giornata al momento è molto buono. Trovo gli arbitri in forma, anche i giovanissimi che arrivano dalla B stanno facendo bene. Bravo Dionisi in Samp-Benevento, molto bene Calvarese in Inter-Fiorentina, ma ha lavorato bene anche il Var. C'è molto dialogo, merito anche di arbitri più bravi in campo. Di Bello all'Olimpico è stato bravo, ha azzeccato lui le decisioni sul campo. Giallo a Rabiot e non a Pellegrini? Rabiot ha impedito il tiro in porta e da regolamento è punito, mentre se è un'azione laterale e non è importante non è codificato con il giallo ma è lasciato all'interpretazione dell'arbitro".