tmwradio Bergonzi: "Orsato ha diretto una gara autorevole, nessuno come lui in Italia"

“Orsato ha diretto una gara autorevole. Voto positivo”. Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex arbitro di Serie A, Mauro Bergonzi. Di seguito le sue parole:

Era rigore l’episodio di fine primo tempo?

“Rivedendo l’episodio, non è mai rigore. Coman si lascia cadere e Orsato non si fa condizionare dal contrasto con Kehrer, infatti non ci sono gli estremi per il fallo. Buona la gara diretta da parte sua.”

Un giudizio sull’operato di Orsato?

“Arbitraggio coerente e uniforme: ha diretto in maniera autorevole ed eccezionale. Tra i migliori in campo perché non ci sono errori nei confronti del PSG e né tantomeno per il Bayern. Una delle migliori gestioni di una finale di Champions League degli ultimi anni. Voto altamente positivo.”

C’è ora in Italia qualche arbitro che può fare lo stesso percorso di Orsato?

“In questo momento purtroppo no. Parliamo di un grandissimo arbitro. È un arbitro che ha il suo carisma e difficilmente qualcuno potrà ripetersi come lui.”