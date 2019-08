TMW RADIO - Bisoli: "Cagliari sorpresa del mercato. Ora Defrel"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico Pierpaolo Bisoli è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul mercato del Cagliari: "La squadra rossoblù stata la sorpresa del calciomercato. Rog, Nandez e Nainggolan sono ottimi colpi. Il belga può dare ancora tanto al calcio e alla squadra sarda, con Defrel il Cagliari può entrare tra le prime dieci posizioni. Nainggolan? L'anno scorso secondo me è stato importante per l'Inter, non credo che sia andato male. Questo Cagliari adesso non deve perdere pezzi pregiati che ha in rosa, ma andare a puntellare altri reparti. Bene il ritorno di Pellegrini. Il mercato del Cagliari significa che vogliono entrare tra le prime dieci del campionato. È difficile, ma non impossibile: serve incastrare buoni acquisti, prestazioni e risultati".