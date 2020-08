tmwradio Brambati: "Inter, Conte ha ragione. C'è una proprietà assente"

A dire la sua sulle ultime vicende a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Come interpretare la marcia indietro di Conte?

"Ho sentito le sue dichiarazioni, probabilmente è la società che manca. Se non va bene, perché non lo mandano via? Per me dice la verità, ma se non è così, se sei una società seria, devi mandarlo via. Zhang è da febbraio che non esiste in Italia. E' una proprietà parzialmente assente, la presenza fisica è importante. Un dirigente con gli attributi, dopo che un allenatore parla in questo modo, perché non ha una reazione, ossia quella di andare a parlare con il tecnico? Conte è stato chiarissimo, quello che doveva dire, lo ha detto. Non c'è un dirigente capace di andare lì e dirgli in faccia le cose".

Giampaolo vicino alla firma con il Torino:

"Cairo non solo non vende ma rilancia. Se ha ingaggiato un nuovo tecnico, vuol dire che ha un progetto da portare avanti. Mi auguro che questo progetto abbia successo, perché altrimenti mi dispiacerebbe per la squadra e per i tifosi".