tmw radio Cagni: "Il Milan c'è per lo Scudetto. La Juve ha grossi problemi"

Per commentare la giornata di campionato e il derby di Genova a TMW Radio, durante Maracanà Show, è stato mister Gigi Cagni.

Rizzoli sull'episodio di Inter-Parma ammette che c'è il rigore:

"Ad oggi il Var è stato un vantaggio e non uno svantaggio, ma può sbagliare. Qui c'è un errore umano, Rizzoli lo ha spiegato. Prima c'è l'errore dell'arbitro, poi quello del Var".

Cosa ha detto questa giornata?

"Il Milan sarà protagonista e questo mi piace molto, per tanti motivi. Gazidis si fa bello parlando del progetto giovani, quando tre mesi fa voleva fare fuori Pioli. Se fossi il proprietario, lo manderei via. Per me può lottare per lo Scudetto. L'Inter non sta facendo vedere niente, la Juve ha grossi problemi, quindi per i rossoneri possono fare grandi cose. E' una squadra che sa quello che vuole e ha tanti giovani di qualità".