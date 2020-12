tmw radio Cagni: "Inter, Conte perde tempo con la stampa. Eriksen non è una mezzala"

vedi letture

Per commentare la giornata di Champions League a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Gigi Cagni.

A centrocampo chi mettere per la sfida allo Shakhtar?

"Difficile dire, bisogna essere lì agli allenamenti. Conte deve imparare a comunicare. Ce l'ha sempre con qualcuno, in ogni conferenza stampa. E' un allenatore importante, perché discutere con i giornalisti che dicono certe cose? Fa più bella figura se parla solo della sua partita. Non è sereno, perde energie per niente".

Dal punto di vista tattico l'ideale da mettere accanto a Brozovic e Gagliardini chi è?

"Se devo vincere, devo pensare innanzitutto a non prendere gol".

Può giocare Eriksen dal primo minuto?

"Conte è rimasto a tre dietro ed ha arretrato la linea dei centrocampisti. Eriksen non può fare la mezzala. Sicuramente Conte all'inizio non rischierà nulla, poi sfrutterà la situazione con i giocatori che ha. Si deciderà tutto nel secondo tempo".