TMW RADIO - Carnasciali: "Che cuore l'U21. Pioli? Spero non si accontenti"

L'ex terzino Daniele Carnasciali ha parlato ai microfoni di TMW Radio direttamente da Gropina, dove si celebra la festa del paese e della Pieve romanica: "L'U21 ha giocato con il cuore: bravi ad aggiustare le cose dopo la Repubblica Ceca. Ora con la Spagna è tosta, ma a questo punto chiunque è forte. Sono comunque fiducioso. Da Bernardeschi e Chiesa mi aspetto una semifinale giocata con grinta. Se Berna vale tutti quei soldi lo dirà il campo. Quando arriva l'offerta giusta, per la società, è bene che incassi per poi poter spendere. Bisogna capire se sono i giocatori a non voler rimanere, o la società a volerli vendere. Se si tratta di appianare il bilancio è giusto, ma mi aspetto che i soldi vengano poi investiti per giocatori importanti e non sconosciuti. Conosco bene Pioli, ci siamo sentiti: spero che gli sia messa a disposizione una squadra competitiva. Ad oggi al suo posto sarei un po' preoccupato, ma siamo ancora al 25 giugno... aspettiamo. Spero che inizi a battere i pugni sul tavolo e non si accontenti".