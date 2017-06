TMW RADIO - Civoli: "Caso Donnarumma aperto. U21 rischia fallimento"

Fonte: Lorenzo Marucci

Il giornalista della Rai Marco Civoli, intervistato da TMW Radio al Carlino D'oro 2017, ha parlato così: "Credo che il Milan abbia tutte le potenzialità per far cambiare idea a Donnarumma. Quando c'è di mezzo un procuratore abile come Mino Raiola non sai mai come va a finire, ma secondo me la vicenda Donnarumma non è finita. Inter? Il mercato deve ancora partire. Andrà prima di tutto sfoltita la rosa, poi però bisogna capire se gli obiettivi saranno top player o meno. In questo momento non sembra. Juventus? L'ossatura è molto solida. A Cardiff si è visto un certo gap col Real Madrid, almeno nel secondo tempo, ma la Juve deve finalmente iniziare a vincere le finali. Italia Under 21? Bisogna battere la Germania, impresa non facile. Serve dare una dimostrazione di forza, classe e coesione, tutto ciò che è mancato contro la Repubblica Ceca. Quando un ct parla di Nazionale più forte degli ultimi 20 anni, d'altronde, qualcosa devi portare a casa. Altrimenti è un fallimento totale".