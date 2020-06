tmwradio Colantuono: "Il Torino rischia. Longo fa bene a provare Zaza-Belotti"

A parlare della ripresa del campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è mister Stefano Colantuono. Ecco le sue parole:

L'Inter ha destato dei pareri positivi, nonostante la sconfitta in Coppa Italia:

"Sono attardati in classifica. Sembrano già pronti a riprendere il campionato, si faranno trovare pronti, ma sono indietro a Juve e Lazio. Recuperare punti a due squadre è difficile. Ma nel calcio tutto può accadere".

Eriksen ha dato segnali positivi. Può essere la chiave dell'Inter ora?

"Sì, può essere. Ma credo che le sorti dell'Inter passeranno dai piedi di Lautaro e Lukaku. Ma la crescita di Eriksen è un valore aggiunto. L'Inter non potrà permettersi passi falsi e sperare che gli altri lascino qualcosa per strada".

Torino con il Parma alla ripresa. Serve cambiare rotta per i granata:

"Nessuno lì sotto può stare tranquillo. Il Torino non ha una rosa da salvezza, ma il campionato è stato questo. E' in caduta libera e con Longo il trend non è cambiato. Longo deve stare attento, questa è già una partita importante. Se non cambi marcia, è difficile venirne fuori. Poi il Torino non è abituata a lottare per queste posizioni".

La coppia Zaza-Belotti può funzionare?

"Ho visto che Longo ha provato il 4-4-2 con loro. Io lo farei, il Torino deve vincere le partite e non può controllare nulla. E per farlo devi segnare. Servirà trovare poi l'equilibrio di squadra. Sono due giocatori che possono giocare insieme. Se sono bravi e si sacrificano, si può giocare insieme".

Quanto è difficile passare dal campo alla panchina?

"Non mi sono ispirato a nessuno. Fu Gaucci a portarmi in panchina in Serie C. Vincemmo il campionato e fui quasi 'costretto' a continuare la mia carriera".

Le squadre che hanno un'idea di gioco propositivo qualche difficoltà l'hanno avuta. Potrebbe avere difficoltà l'Atalanta alla ripartenza?

"Fa di questo il suo pane quotidiano, ti viene a prendere, ti pressa. Ma il leitmotiv sarà quello, l'Atalanta non cambia disco. Magari si prenderà qualche pausa, ma poi tornerà a fare quel tipo di calcio".