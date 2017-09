TMW RADIO - Cucci: "Ventura, la squadra giochi secondo la tradizione italiana"

© foto di Federico De Luca

Nel corso di 'Quelli della Notte' in onda ieri sera su TMW Radio è intervenuto Italo Cucci, grande firma, che ha commentato lo striminzito successo dell'Italia contro Israele: "Come diceva un antico bollettino di guerra.. abbiamo spezzato le reni a Israele. Di positivo c'è stato solo il risultato. A Madrid ad esempio c'era da pensare esclusivamente al risultato. Stasera Ventura era compiaciuto del risultato ma se ci pensava anche prima magari lo faceva pure a Madrid. Il modulo? Pesaola diceva: 'mando gli uomini in campo in una certa maniera, poi loro si muovono e fanno un'altra cosa'. Il modulo è la fissazione... quando ci si avvicina alle qualificazioni ai mondiali occorre pensare ai punti e la ricerca migliore è quella italiana. Senza volere le barricate, occorre fare un bel centrocampo con un 3-5-2 o 5-3-2. Verratti? E' vero che è sopravvalutato. E' sempre atteso a maturare, ma è difficile che all'accademia francese ti facciano diventare un giocatore importante, non a caso poi finiscono in altri campionati. Aggiungo che la parola centrocampista l'ha coniata un certo Gianni Brera: il centrocampista deve essere protettore della difesa e suggeritore per l'attacco. Al mondiale finiremo per andarci, ma mi dà fastidio che ci sia la necessità di sembrare dei geni. Adesso giustamente detta legge Sarri: lui ci ha insegnato che per fare ciò che vuole mantiene sempre la stessa formazione, non è andato al mercato e non ha preso niente perchè una volta fatta, la squadra va mantenuta. Era l'antico modo di far calcio dei nostri maestri Bernardini, Rocco. Ventura cosa deve cambiare? Il 4-2-4 negli anni '70 lo potevi fare se avevi giocatori di livello strepitoso. Oggi abbiamo buoni giocatori che vanno fatti giocare secondo la tradizione italiana. Se Ventura cambierà? Mah, il 4-2-4 lo ha rifatto e ha detto che questo modulo si può utilizzare contro le squadre inferiori. Ma dove? Stasera quasi quasi riuscivamo a far fare un figurone ad Israele. Ricordiamoci che abbiamo inventato il calcio moderno attraverso strumenti antichi, la difesa. Non lo abbiamo ancora capito. Basta chiedere a Mourinho che in Italia ha fatto un figurone facendo il catenacciaro elegante".