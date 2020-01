TMW RADIO - D'Amico: "Juve, ora sei sulla strada giusta"

© foto di

L'ex calciatore Vincenzo D'Amico ha parlato dell'ultimo turno di campionato in diretta a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Sul Napoli

"Non ha deluso, aveva di fronte uno squadrone e ha fatto una buona partita. Ho visto anche Napoli, tolti i primi 25 minuti. E' che con l'Inter oggi il Napoli prende tre gol, che sono però stati tre errori della difesa napoletana. In tanti ci aspettavamo il Napoli tra le prime quattro ma ora sarà difficilissimo entrare in Champions. Con Lazio e Atalanta che vanno così forte e la Roma credo sia impossibile anche l'Europa League".

Sui protagonisti dell'ultimo turno

"Ilicic è straordinario, fa tutto con grande facilità. E' difficile dire chi è stato il personaggio del weekend. Bene Belotti e Immobile, soprattutto per la Nazionale. Stanno segnando tanto".

Su Inter e Juventus

"Hanno dimostrato di essere due carri armati. Ci dobbiamo aspettare di tutto. Mi sta piacendo sempre di più Lukaku, perché ero scettico del suo arrivo. Si sta calando molto bene nel calcio italiano".

Su Ronaldo

"Ha passato un brutto momento e lo ha fatto passare anche a Sarri. I tifosi della Juve possono stare tranquilli ora. Si è ritrovato lui e la Juve. Faceva troppo possesso palla senza incidere. Ora siamo sulla buona strada".