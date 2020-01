TMW RADIO - D.Canovi: "Spinazzola-Politano, brutta figura per tutti"

© foto di Federico De Luca

L'ex procuratore Dario Canovi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di mercato e non solo.

Sul caso Spinazzola-Politano:

"Bisognerebbe conoscere come stanno veramente le cose, non tutto è chiaro. Bisognerebbe sempre dichiarare un trasferimento quando si è messa la firma sul contratto ,altrimenti si fanno brutte figure come hanno fatto Roma e Inter. Corto circuito Marotta-Ausilio? Non credo che in un grande club possa esserci. Non è credibile. Non posso credere che Ausilio abbia preso l'iniziativa di scambiare questi calciatori senza contattare Marotta. Forse erano definiti in linea generale i princìpi dello scambio, ma alcune cose ancora non erano definite. E' caduto tutto su qualche clausola".

Su Politano:

"Possibilità che arrivi alla Roma? Potrebbe ancora farsi l'affare. Ha grande voglia di venire in giallorosso. Servirebbe, anche se Under ha fatto una buona partita. Forse c'è meno bisogno di un esterno d'attacco rispetto ad una settimana fa. Però i rapporti ora sono difficili e non credo che l'Inter voglia darlo gratuitamente in prestito".

Sulla Juventus:

"E' una squadra che soffre, anche con squadre di caratura inferiore. E questo prima non succedeva. L'anima di quella difesa era Chiellini e spero lo sarà anche in futuro".

Sul caso Napoli:

"Quando multi tanto un giocatore, non ti puoi aspettare che questo dia il massimo in campo. in 40 anni non mi è mai capitato di vedere una situazione come questa del Napoli: non c'è mai stata così tanta distanza tra squadra e club".