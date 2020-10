tmwradio Di Gennaro: "Inter, contro la Lazio occasione mancata. Eriksen? Conte non lo vede"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato dell'Inter: "Doveva essere cinica contro la Lazio. L'Inter ha fatto una campagna acquisti importante, volevano Kantè ma servivano uscite importanti. Si può competere con la Juve ora, anzi, ora è un grandino anche più su. Non è nella condizione ottimale, però certe partite vanno vinte se vuoi portare a casa lo Scudetto. Eriksen? Conte non lo vede. E' un grande giocatore, ma se l'allenatore non lo vede non c'è nulla da fare. E' stata un'operazione importante, andava messo subito in campo, perché non era un pivello che doveva adattarsi come altri al nostro calcio. E' un giocatore totale, di qualità. Eriksen ha avvertito che era il giocatore che non voleva Conte. Il giocatore purtroppo non renderà mai all'Inter per questo motivo".