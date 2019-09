TMW RADIO - Di Gennaro: "Sensi, è il suo momento. Milan da decifrare"

© foto di Federico De Luca

Per parlare di Serie A e dei temi di maggiore attualità è intervenuto a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, Antonio Di Gennaro.

Sull'Inter

"Gli automatismi ancora non si sono visti. Lukaku è un giocatore fondamentale per far giocare la squadra. Sensi e Politano sono stati tra i migliori. Sensi nasce come trequartista nel Rimini, ha fatto il regista e la mezzala. Il fisico non lo aiuta ma vede il calcio come a pochi. Ora segna come un attaccante, è il suo momento. Sta illuminando il centrocampo, dove deve rientrare a pieno ritmo Barella, ma anche Sanchez. Giocatori che dovranno essere determinanti".

Sulla Juventus

"Deve entrare ancora nella gestione totale della rosa. Ci sono stati i casi Mandukic e Dybala poi. Sono arrivati giocatori di livello tecnico, ci vorrà del tempo per come intende far giocare questa squadra".

Su Chiesa

"I prezzi sono arrivati alle stelle. Deve cominciare a fare gol, altrimenti non vale 80 milioni come dicono o chiedono".

Sul Milan

"Sono arrivati giocatori che sulla carta sono di un livello inferiore ma Giampaolo li deve inserire in una squadra dove ci sono giocatori che non sono da Milan. E' l'allenatore giusto per il Milan? Come maestro di calcio non si discute. Ma il Milan è ancora una squadra da definire. Vista ieri, è una squadra ancora da decifrare".