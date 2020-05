tmwradio Di Marzio: "Baresi come Beckenbauer. Rangnick già preso dal Milan"

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato mister Gianni Di Marzio. Ecco il suo commento alle notizie del giorno:

60 anni di Baresi. Cosa ha rappresentato per il calcio italiano?

"Era centrale di una difesa a tre o quattro. Lo ricordo per la sua tecnica ed eleganza. Mi impressionava il fatto che, oltre ad essere un leader, era il regista della squadra. Sapeva impostare il gioco alla grande. Era un comandante vero, è stato a livello internazionale un numero uno. E' stato come Beckenbauer. Oggi non esistono più giocatori come lui, bandiere e con una personalità così".

Oggi non ci sono più giocatori del genere:

"Ad esempio Del Piero non è stato trattato come meritava la sua educazione e il suo comportamento. Mai fuori posto. Oggi si pensa solo al denaro, senza conoscere la storia di un club".

Nesta simile a Baresi?

"Sì, è stato un bravo ragazzo e per questo con meno personalità. Ma è stato altrettanto bello ed elegante nei gesti".

Rangnick non esclude un suo futuro al Milan:

"E' un allenatore che hanno già preso, si sta già preparando per il suo arrivo. E' un personaggio tutto da scoprire. Non so però se si può fare in Italia il manager all'inglese".