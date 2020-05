tmwradio Di Marzio: "Chiellini, parole sbagliate. Rangnick? Io sto con Maldini"

vedi letture

Gianni Di Marzio ha parlato dei temi di maggiore attualità in diretta a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Come commenta le parole di Chiellini?

"Le cose di spogliatoio sono rimaste sempre lì. Che Balotelli abbia sbagliato, anche con altri compagni e allenatori non si discute, ma dirlo per un libro, per cercare di lanciarlo, se lo poteva risparmiare. Chiellini in campo è uno aggressivo, determinato, intelligente. Poteva evitare un'uscita del genere".

Situazione Maldini-Milan: che ne pensa?

"Non mi sono piaciute le dichiarazioni. Rangnick per me ha già firmato con i rossoneri. Mi sembra un personaggio scomodo il tedesco. Lo dimostra il suo curriculum. E' un allenatore bravo, ma un tipo di tecnico che non siamo abituati ad avere in Italia. Non so se riuscirà ad adattarsi nel nostro Paese. Io sono per Maldini".