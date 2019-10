TMW RADIO - Di Marzio: "Il 4-3-3 è il modulo per questa Juve"

A Maracanà su TMW Radio, per parlare di Champions e non solo, è intervenuto l'ex tecnico Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole:

Sulla Roma

"Troppi infortuni, è una questione di terreni di gioco. Ma credo solo che sia un fatto contingente. Non dipende dalla preparazione".

Su CR7

"Lui ha già intrapreso il suo percorso fuori dal calcio. La Juve però non se lo farà scappare. Secondo me è un messaggio alla società,visto che il contratto scade il 2022. Per come sta adesso fisicamente, non avrà problemi a continuare".

Sulla Juventus

"Il 4-3-3 è il modulo più utilizzato in campo internazionale. Credo che sia quello giusto anche per la Juve attuale".

Sull'Atalanta

"Sarà una gara molto difficile. Giocare a San Siro poi è un discorso, a Bergamo è un'altro. In casa davvero puoi metterli in difficoltà. Lo Shakthar ha cambiato solo il tecnico ma non il modulo e l'atteggiamento. Ci sarà da stare attenti ai suoi singoli. Ma se gioca con l'atteggiamento visto dopo la Dinamo, per gli avversari sarà dura".

Sul Napoli

"Troppo turnover? Ancelotti ha vinto tanto, però è strano farlo ora dopo poche giornate di campionato".

Sull'Inter

"Conte ti carica sempre. Secondo me con il Barcellona giocherà con molta determinazione. E' una squadra fortissima, poi giocheranno in casa, ma Conte sa presentare la squadra con motivazioni serie. Ho fiducia".